RIETI - Omicidio di Forano del 2016, confermata in appello la condanna a 22 anni di reclusione per Luciano Di Paolo. Il geometra 50enne uccise un vicino di casa colpendolo alla testa con un levachiodi, poi ritornò a casa, si cambiò e uscì a mangiare in una pizzeria.