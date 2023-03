Domenica 12 Marzo 2023, 00:10

RIETI - Un tragico epilogo nella vicenda umana di Alessandro di Giambattista. Il 32enne, poco prima del momento della conta, si è impiccato all’interno della cella dove era detenuto utilizzando le sbarre come supporto.

Si trovava ristretto nel carcere di Regina Coeli a Roma dopo la condanna a 27 anni di carcere inflitta dalla Corte d’Assise per l’omicidio del 67enne reatino, Enrico Piva, bruciato vivo nell’appartamento di vicolo Barilotto a Rieti. Un episodio drammatico che rappresenta la coda finale della vicenda soprattutto umana - prima ancora che giudiziaria - del giovane originario di Paganica (L’Aquila) e residente a Cittareale, finito sotto processo al termine di una storia vissuta tra le ombre di situazioni di degrado sociale, consumate ai margini della società in contesti di privazioni, difficoltà e profondo disagio psichico (frequenti le sue intemperanze e la distruzione di arredi nelle carceri di Rieti, Pescara e altri).

Solo un paio di settimane fa aveva aggredito un sovrintendente in servizio ed era in attesa di trasferimento.

Di Giambattista, solo all’interno della sua cella, è riuscito ad impiccarsi nonostante il tempestivo intervento dell’agente in servizio in quel momento e per lui non c’è stato nulla da fare. Gli è stato immediatamente tolto il cappio dal collo ed era ancora vivo quando sono giunti i soccorsi. Tuttavia le immediate manovre salvavita e di rianimazione effettuate sul posto non hanno poi dato alcun esito.

Sul drammatico episodio il “Sindacato autonomo polizia penitenziaria” (Sappe) è subito intervenuto: «La morte di un detenuto è sempre una sconfitta per lo Stato - ha commentato Donato Capece, segretario generale del Sappe - la via più netta e radicale per eliminare tutti questi disagi sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere. Anche la consistente presenza di detenuti con problemi psichiatrici è causa, da tempo, di gravi criticità per quanto attiene l’ordine e la sicurezza delle carceri del Paese. Il personale di polizia penitenziaria è stremato dai logoranti ritmi di lavoro a causa anche delle violente e continue aggressioni. Il suicidio di un detenuto - chiude Capece - rappresenta un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti e sconforta che le autorità politiche, penitenziarie, ministeriali e regionali che, pur in presenza di inquietanti eventi critici, non assumono adeguati ed urgenti provvedimenti».

Profondo dolore è stato espresso anche dall’avvocatessa Marta Giansanti che aveva assistito Di Giambattista anche in altri procedimenti penali davanti al giudice monocratico di Rieti. Il giovane, al termine di un banale diverbio all’interno dell’appartamento in uso a Piva, appiccò fuoco al mobilio per poi allontanarsi, lasciando che il 67enne pensionato morisse poi nel rogo della sua stessa abitazione di vicolo Barilotto nel quartiere San Francesco.

Era il 12 agosto del 2017. La condanna a 27 anni per omicidio volontario aggravato era stata poi confermata nel maggio del 2021 dalla Corte d’Assise d’Appello.