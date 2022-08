Rieti, omicidio di vicolo Barilotto: definitiva la condanna a 27 anni per l'autore

RIETI - È diventata definitiva la condanna a 27 anni di carcere per Alessandro Di Giambattista, il trentunenne che cinque anni fa diede alle fiamme l'appartamento del 69enne Enrico Piva, in vicolo Barilotto, nel quartiere di San Francesco a Rieti, morto poi nel rogo. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato confermando la condanna emessa dalla Corte di Assise di Appello di Roma per incendio pluriaggravato e omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Secondo l'imputazione, Di Giambattista, dopo avere litigato con la vittima, aveva appiccato il fuoco all'abitazione con un accendino, provocando un incendio che si era esteso all'intero immobile e aveva causato la morte dell'uomo rimasto intrappolato.





«È assolutamente certo che Di Giambattista - scrivono i giudici della prima sezione penale della Cassazione nel motivare la sentenza - avesse incendiato il divano posto al piano terreno con il suo accendino, quello che aveva spontaneamente consegnato alla poliziagiudiziaria. In verità, il fatto, confermato dall'imputato in dibattimento non è negato da alcuno. L'incendio del divano da parte di Di Giambattista si comprende alla luce di quanto avvenuto inprecedenza: il violento litigio con Piva al piano superiore, con le percosse a lui inferte da Di Giambattista, che aveva anche tentato di gettarlo fuori dalla finestra del primo piano. Il litigio era stato causato dal riferimento fatto da Piva alla prostituzione esercitata dalla fidanzata dell'imputato, che non aveva sopportato tali frasi. Terminato il litigio, senza alcuna rappacificazione, peraltro, e rimasto Piva al primo piano, Di Giambattista era sceso e aveva dato fuoco al divano».