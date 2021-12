Orii del Lazio, si posso presentare le candidature fino al 16 gennaio

RIETI – C’è tempo fino al 16 gennaio per aderire alla XXIX edizione del Concorso regionale per i migliori oli del Lazio “Orii del Lazio – Capolavori del gusto”, selezione regionale per l’Ercole Olivario.

Il Concorso è promosso ed organizzato da Unioncamere Lazio, con il supporto della segreteria tecnica di Agro Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per la promozione dei prodotti agricoli e la collaborazione delle Camere di Commercio della regione tra cui quella di Rieti-Viterbo.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di promozione della filiera agroalimentare, un asset strategico delle attività del sistema camerale regionale allo scopo di valorizzare il patrimonio agroalimentare di qualità del Lazio.

Gli obiettivi principali del Concorso sono: valorizzare i migliori oli extravergine di oliva provenienti da zone con riconoscimento, nazionale e/o comunitario, a denominazione d’origine (Dop e Igp) o dai diversi ambiti del territorio laziale per favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza nei mercati esteri, scegliendo ed indicando gli oli di qualità che possano al tempo stesso conseguire l’apprezzamento dei consumatori; stimolare olivicoltori e frantoiani al miglioramento della qualità del prodotto ed alla sua diversificazione; contribuire alla valorizzazione e diffusione a livello regionale dei tecnici ed esperti assaggiatori in sintonia con la normativa italiana e comunitaria.

L’iscrizione al Concorso regionale può essere fatta fino al 16 gennaio 2021 on line utilizzando la piattaforma predisposta dal Concorso Nazionale “Ercole Olivario” all’indirizzo web www.planbweb.it/ercoleolivario, specificando la regione di appartenenza oppure inviando per posta elettronica la domanda di partecipazione scaricabile al link https://www.unioncamerelazio.it/mostra/xxix-edizione-del-concorso-regionale-per-i-migliori-oli-del-lazio-orii-del-lazio-capolavori-del-gusto/, compilata e firmata, all’indirizzo: info@oridellazio.com. E’ anche possibile inviare la domanda per fax al numero 06/6794845.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo marketing@rivt.camcom.it oppure info@oridellazio.com.