Niente finale olimpica per Martina Caramignoli: tredicesmo tempo nei 1500, giovedì gli 800

Lunedì 26 Luglio 2021, 16:50

RIETI - Non ce l'ha fatta Martina Caramignoli a raggiungere il primo obiettivo alle Olimpiadi di Tokyio, la finale dei 1500. La nuotatrice Sabina delle Fiamme Oro e dell'Aurelia nuoto è scesa in vasca nella quarta batteria insieme alla connazionale Simona Quadarella, chiudendola al settimo posto in 16'02"43 (tredicesimo tempo complessivo).

Rimane molto rammarico perché, tempi alla mano, la finale poteva essere alla portata. Nuotando sui tempi del personale (15'56"06) la Caramignoli avrebbe infatti potuto centrare addirittura il settimo tempo complessivo: le australiane Gough e Melverton hanno infatti ottenuto rispettivamente il settimo e l'ottavo tempo utile alla qualificazione alla finale chiudendo rispettivamente in 15'56"81 e 15'58"96.

La Caramignoli ha quindi nuotato circa sei secondi sopra il suo personale, un risultato che, come detto, non basta ad entrare tra le "magnifiche" otto della finalissima in programma dopodomani, 28 luglio.

Caramignoli tornerà in vasca invece giovedì 29 per le batterie di qualificazione degli 800 stile libero.