FINALE NAZIONALE GIOCHI MATEMATICI BOCCONI PRISTEM

RIETI - Dal 2 al 5 maggio 2019 si disputeranno a Cesenatico le finali nazionali delle Olimpiadi di matematica, gara individuale e gara a squadre. Saranno 300 gli studenti finalisti provenienti da tutta Italia che si sfideranno nella soluzione di sei difficili problemi dimostrativi.La provincia di Rieti, alla quale spetta una sola quota per Cesenatico, sarà rappresentata da Ginevra Fagiani, studentessa del 3° anno del liceo scientifico Carlo Jucci, classificatasi al primo posto della gara individuale con 55 punti.Complimenti anche agli altri due studenti saliti sul podio nella gara provinciale, la cui avventura olimpionica però si ferma qui: secondo classificato Gabriele Scopel, 1° anno liceo scientifico Jucci, con 46 punti; terza classificata Lavinia Feliciangeli, 5° anno Istituto Rosatelli, con 39 punti.Il prossimo 11 maggio presso l'Università Bocconi di Milano si terrà la finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici.Moltissimi studenti provenienti da tutta Italia si affronteranno in una gara di risoluzione di quiz e problemi logico-matematici di difficoltà crescente, suddivisi in diverse categorie a seconda dell’età e della classe di appartenenza (cat. C1 studenti di 1° e 2° media – cat. C2 studenti di 3° media e 1° liceo – cat. L1 studenti di 2°, 3° e 4° superiore – cat. L2 studenti di 5° superiore e biennio universitario – cat. GP, studenti universitari dal 3° anno in poi).I vincitori della finale nazionale di Milano andranno poi a comporre la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Parigi a fine agosto.A rappresentare Rieti parteciperanno gli studenti delle scuole della provincia, di ogni ordine e grado, che hanno vinto la fase provinciale dello scorso marzo; riportiamo di seguito i nomi secondo l’ordine di piazzamento nella relativa categoria di gara, facendo da subito un grande in bocca al lupo a tutti loro:CAT. C1:Fainelli Nicola - Klym Ostap - Corradi Marco - Ricci Nicole – Duranti Mattia – Balloni Elisa – Melchiorre Filippo – Alfinito Eva – Angelucci Lorenzo – Principe Emanuele – Principi Antonio Augusto – Tancioni Gabriele – Massimiliani Simone – Quaranta Pietro – Beccarini Silvia – Ciaccio Sergio – Terzi Giulia.CAT. C2:Scopel Gabriele – Turina Giulio – Ometto Nicola – Barberini Annaclara – Longhi Chiara – Rinaldi Chiara – Ricci Beatrice – Cecilia Lucrezia – Montagni Sofia.CAT L1:Barberini Michele – Beccarini Laura – Mancosu Anita – Buccioni Luca.CAT. L2:Fabiani Linda.