di Emanuele Laurenzi

TENSIONE TRA I TIFOSI, CATTANI DELUSO

IL COMMENTO DI COACH ROSSI

«TESTA A CAGLIARI»

RIETI - Pasqua da dimenticare per la Zeus Energy Rieti che perde sul filo di lana con Siena per un errore incredibile nel finale e, soprattutto, perde Olasewere. Per l’americano si parla di rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro, il che vorrebbe dire stagione finita. Subito dopo la sirena finale, l’americano è stato portato in ospedale per accertamenti.Tensione, poi, nel dopo gara quando si sono scaldati gli animi sugli spalti tra i circa 100 tifosi di Siena (la maggior parte arrivata dopo 5’ dall’inizio della gara) e alcuni tifosi di Rieti. Grandissima delusione del presidente Giuseppe Cattani, quasi in lacrime nel dopo partita, che ha spiegato: «Mi mancano le parole, perché al di là della sfortuna di perdere Olasewere subito, la squadra ha giocato col cuore. Si poteva vincere o perdere, dispiace aver perso così, con un paio di errori ingiustificabili. Questa quota 26 punti ormai sta diventando un’ossessione e ora dobbiamo rimboccarci le maniche e guardare avanti. Per quanto riguarda Jamal, aspettiamo di sapere quello che è accaduto e poi capiremo cosa si può fare anche in base al regolamento».In sala stampa il coach Alessandro Rossi non ha parlato subito dell’episodio che ha deciso la partita, spiegando: «E’ stata una partita molto equilibrata, con vantaggi alternati dall’inizio alla fine. Siamo stati bravi a reagire all’infortunio di Olasewere e abbiamo battagliato fino alla fine. E’ un segnale di grande spirito di questi ragazzi e questo lo ha sottolineato anche il pubblico che, nonostante l’amarezza, dopo la fine ha applaudito».Sull’errore che ha deciso la partita all’ultimo secondo, il tecnico ha cercato di ricostruire quello che è successo: «Sulla rimessa doveva andare la palla a Gigli o Hearst, ma Sandri ha fatto una grande difesa. Secondo me è il fischio di infrazione dei 5” è stato un po’ affrettato, perché il tempo non era ancora scaduto, ma voglio rivedere bene quello che è successo. Sono cose che possono capitare, forse dovevamo essere più furbi e più svegli. Al di là di questo episodio, voglio ribadire che in questa partita la squadra ha lottato con i denti in una situazione difficile. Ora devo pensare a come trasformare la rabbia in energia positiva per la sfida con Cagliari».