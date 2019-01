RIETI - Sono prevedibili tempi lunghi per la riapertura delle Officine Varrone, polo culturale in largo San Giorgio a Rieti. Le motivazioni della sentenza indicano quali realizzazioni sono considerate abusive e i tempi per la domanda di dissequestro e, di conseguenza, di riapertura non sembrano brevi.



