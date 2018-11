© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Shire si prepara a investire 36,5 milioni di euro sul sito produttivo di Rieti, con un incremento dell’occupazione di 120 unità. Ibm conferma l’apertura di un centro che richiederà 130 operatori, grazie ad un investimento di 18 milioni di euro.«E' la grande impresa che torna ad investire a Rieti grazie anche ai piani di sviluppo di Mise e Regione - ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti stamattina alla Sala dei Cordari - Quello di che Ibm aprirà a Rieti sarà uno dei suoi 17 centri per l’innovazione digitale d’Europa e anche questo é un bel segnale di ripartenza».Ripartenza che la Regione Lazio si prepara a rafforzare con un nuovo bando da 4,8 milioni di euro per sostenere investimenti privati dai 20 mila euro a 1,5 milioni di euro. Parallelamente sono stati premiate altre 80 micro imprese che hanno ottenuto finanziamenti fino a 20 mila euro a fondo perduto per aprire o potenziare attività commerciali nei quindici comuni reatini colpiti dal terremoto.Complessivamente sono state 705 le pmi reatine che in due anni hanno beneficiato di finanziamenti regionali per scongiurare la fuga dai comuni terremotati. 360 hanno avuto finanziamenti a fondo perduto; 288 hanno avuto prestiti di liquidità da 10 mila euro; 53 hanno avuto un prestito di 25 mila euro come microcredito. Complessivamente si parla di 10 milioni di euro già assegnati. Ma ci sono altri 6 milioni da assegnare sempre su queste tre misure.