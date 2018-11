RIETI - Conclusa l'occupazione del liceo Varrone a Rieti. Dopo una giornata di autogestione e un incontro, gli studenti hanno deciso lo stop. Alla base, anche la decisione dell'Istituto di non rendere più obbligatorio il contributo annuale, che resta su base volontaria. Attesi ultiriori dettagli per oggi.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 8 NOVEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA