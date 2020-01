RIETI - E venne il giorno di Kenneth Obodo. Risolti gli ultimi impegni burocratici col Savona, il 35enne centrocampista nigeriano, oggi 13 gennaio, poco prima delle 14 ha varcato i cancelli dello "Scopigno" per unirsi al gruppo e svolgere il suo primo allenamento in amarantoceleste.



Schierato da Beni con l'undici potenzialmente titolare, Obodo si è mostrato già in gran forma e se dalla Lega arriverà l'ok sul tesseramento, il giocatore potrà esordire già contro il Bari al San Nicola, una gara che potrebbe essere anticipata a sabato (ore 15) se verrà accolta la richiesta presentata dal club amarantoceleste visto il successivo (e ravvicinato) impegno infrasettimanale contro la Ternana al "Liberati" il mercoledì dopo, 22 gennaio.

In gruppo, per ora in prova, anche Edoardo Lazzarini, un centrocampista classe '90, di Roma, che non vanta però un curriculum di spessore: per lui finora appena 7 presenze in D con Viareggio (5) e Anzio (2).

Domani, 14 gennaio, invece è previsto l'arrivo a Rieti di Andrea Razzitti, l'ex attaccante di Brescia, Viterbese, Catanzaro e Piacenza: un elemento potenzialmente efficace per risolvere (in parte) la sterilità d'attacco della squadra.

