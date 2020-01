SNODO FONDAMENTALE

RIETI - Kenneth Obodo lascia il Savona ed approda al Rieti. Il centrocampista nigeriano pare aver finalmente risolto i problemi burocratici col club ligure ed oggi, sabato 11 gennaio, sarà allo "Scopigno" per assistere alla gara tra la formazione amarantoceleste e l'Az Picerno. Fino all'ultimo, peraltro, la dirigenza del Rieti ha tentato di regolarizzare il suo tesseramento così da rendere Obodo disponibile sin da subito, ma non è stato possibile: esordio, dunque, rinviato a domenica prossima quando il Rieti affronterà il Bari al "San Nicola", tre giorni prima del recupero della prima giornata in programma a Terni mercoledì 22 (ore 20,45).Ma prima il Rieti dovrà tentare di sbrigare la pratica Picerno per evitare che in poco meno di 24 ore la formazione lucana - che per certi versi rappresenta il punto di riferimento per la salvezza diretta - si allontani ulteriormente dopo il -4 ratificato ieri dal Tribunale Federale. All'appello mancherà lo squalificato Zanchi e gli infortunati Zampa, Bellopede e Diallo. Si è rivisto in gruppo Zitelli, ma l'ex terzino della Lazio non è ancora al meglio della condizione fisica.(4-3-1-2): Addario; Tiraferri, Aquilanti, Granata, M. Esposito; Tirelli, Serena, C. Esposito; De Paoli; De Sarlo, Beleck. All.: Beni.(3-5-2): Pane; Priola, Fontana, Squillace; Melli, Calamai, Vrdoljak, Pitarresi, Guerra; Santaniello, Esposito. All.: Giacomarro.: Emmanuele di Pisa (Micaroni di Chieti e Feraboli di Brescia)