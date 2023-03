RIETI - Nuovo Sindacato carabinieri: siglata la convenzione con l’Ugl Rieti. La nuova iniziativa del Nsc è stata stipulata con l’obiettivo di potenziare e rafforzare la vicinanza del sindacato a tutti gli iscritti. Il segretario provinciale di Rieti Nsc, Marco D’Ascenzi, ha stipulato una convenzione con Ugl Rieti, Unione generale del lavoro quale organizzazione sindacale unitaria di carattere confederale.

«L’Ugl, perseguendo scopi di natura generale – ha precisato D’Ascenzi - riconosce la peculiarità di ciascuna categoria e territorio, ma rinuncia ad ogni tipo di rivendicazione esclusivamente settoriale e tali peculiarità rispecchiano a pieno la politica del Nuovo sindacato carabinieri ovvero nel riconoscere la centralità e la dignità della persona».

Molte le priorità nel mirino del sindacato: «Poniamo in primo piano i diritti di tutti i carabinieri sia essi associati che non associati – prosegue il segretario D’Ascenzi - tra le prerogative del Nuovo sindacato carabinieri vi è sicuramente quella di abbracciare tutte le criticità di ogni singolo militare, con l’obbiettivo di migliorare le condizioni di vivibilità in una struttura militare che a volte e in talune realtà sembra essere distante dalle problematiche del singolo».

Numerosi saranno ora i servizi in convenzione per tutti gli iscritti dopo l’accordo raggiunto con l’Ugl Rieti e reso possibile grazie anche alla disponibilità e all’apertura dimostrata dal segretario provinciale Pietro Santarelli che si è reso disponibile alla collaborazione con il Nsc, segno di apprezzamento nei confronti dei militari che ogni giorno, attraverso attività di controllo e contrasto, garantiscono la sicurezza.

La neonata convenzione rientra in una più ampia progettualità che la Segreteria provinciale Nsc si è posta come obiettivo sin dalla sua elezione: promuovere forme di collaborazione al fine di supportare al meglio i propri iscritti.