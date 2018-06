di Emanuele Laurenzi

RIETI - Contrordine in viale Matteucci: il parcheggio si farà. Non saranno più cancellate le scritte fatte per errore (se poi di errore si è davvero trattato, come aveva detto il comandnate della Municipale Massimo Belli...) tra ponte Giovanni XXIII e via delle Orchidee.



Nascono così una ventina di parcheggi laddove, per anni, ci sono state lamentele per la sosta selvaggia che creava anche pericoli per la circolazione. La terza smentita nel giro di meno di 24 ore, con tanto di nuovo cambio di decisione, stavolta è arrivata per volontà diretta del sindaco Antonio Cicchetti.



Il primo cittadino ha scavalcato il comandante della Municipale, Massimo Belli, imponendo la sua volontà. La sosta sarà regolata dal disco orario a 30 minuti.



Ecco cosa stabilisce l'ordinanza: istituzione di stalli di sosta “bianchi”, con disco orario di 30 minuti, dalle 9 alle 20;

istituzione di due stalli di sosta di cui uno riservato a veicoli di utenti diversamente abili e uno per carico e scarico merci.



Sarà pertanto apposta la relativa segnaletica verticale e orizzontale a modifica anche delle corsie di marcia nel tratto interessato dal provvedimento. Critiche dall'opposizione, con l'ex assessore alla Viabilità, Carlo Ubertini, che parla di «gestione comica della viabilità con scelte fatte solo in funzione del commercio».

