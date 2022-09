Iniziata la preparazione anche per le giovanili della Nuova Rieti Calcio

RIETI - Non solo prima squadra. Anche il settore giovanile della Nuova Rieti Calcio ha iniziato la preparazione stagionale in vista degli impegni ufficiali in autunno.

«Scopriremo le squadre nei prossimi giorni - si legge sulla pagina facebook della Nuova Rieti Calcio - Ma oggi per i ragazzi del nostro settore giovanile è stata una giornata eccezionale: l'allenamento mattutino si è svolto in città, tra sedute fisiche e attività di gruppo. Un giro in centro tutti insieme, la foto al Ponte Romano e poi qualche ora, tutti insieme all'Asso Sporting Club. Il settore giovanile è la base del progetto Nuova Rieti Calcio: formiamo l'amarantoceleste di domani».