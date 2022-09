Nuova Rieti Calcio: inizia l’avventura. Foto. La carica di Lotto, Tiraferri e del diesse: «Già compatti»

RIETI - È iniziata la preparazione della Nuova Rieti Calcio: 22 calciatori staff e dirigenti si sono ritrovati questo pomeriggio al Green Park La Foresta per il primo allenamento della stagione 2022-2023.

In attesa di conoscere la composizione e il calendario del campionato, gli uomini di Stefano Lotto si sono conosciuti, si sono ambientati nella struttura che li ospiterà tutto l’anno e hanno dato vita alle prime sedute fisiche e con la palla. Prima di lavorare, però, discorso da società e staff tra motivazione e obiettivi. Ad assistere all’allenamento, oltre alla stampa, alcuni tifosi che hanno colorato il pomeriggio e ai quali è arrivato il ringraziamento di società e squadra. Presenti, inoltre, i bambini e i ragazzi di scuola calcio e settore giovanile. Un momento di incontro tra le due solide realtà della Nuova Rieti Calcio, tra il presente e il futuro.

«Un gruppo già compatto e che mi dà sensazioni positive – dice Stefano Lotto, tecnico degli amarantocelesti – il messaggio che ci ha inviato Federico Dionisi è chiaro e lo abbiamo già interiorizzato. Io e la società lo abbiamo ribadito alla squadra. Impegniamoci, divertiamoci e facciamolo col massimo impegno: c’è da difendere l’onore della nostra città. Per modulo e tattica è ancora presto: la mia idea di gioco la modelleremo man mano con gli allenamenti che faremo, per arrivare pronti al campionato e alle altre competizioni”.

“Non vedevo l’ora di rimettere gli scarpini e tornare ad allenarmi – dice Tiziano Tiraferri, capitano della Nuova Rieti Calcio – un gruppo e un ambiente altamente stimolanti. Sono felice di aver detto sì a questo progetto che già dal primo allenamento promette bene. Abbiamo un compito difficile ma davvero importante: tenere alto l’onore di Rieti e di questi colori”.

Eusebio Dionisi, diesse nella Nuova Rieti Calcio: “Impegno e divertimento: le parole chiave le ha riassunte bene il nostro patron Federico Dionisi. Le sue parole ci danno una grande carica, vedo nei ragazzi tanta adrenalina e voglia di scoprire questa stagione. E noi non vediamo l’ora di vedere al lavoro questa squadra che abbiamo allestito con passione e sacrificio. Ci incuriosiscono i giovani e abbiamo certezze dagli esperti. Sarà una grande stagione. Non nascondo che stiamo lavorando per qualche altro innesto: monitoriamo occasioni last minute per avere ancor più opportunità”.

Per questa settimana, gli allenamenti ci saranno lunedì, mercoledì e venerdì alle 18.30. Per la prima settimana, infatti, d’accordo con il preparatore atletico Luca Verdecchia, la società ha optato per tre giorni di allenamento, utili alla riattivazione dopo la sosta estiva; dalla settimana successiva, la squadra si allenerà tutti i giorni. Domenica un test in famiglia con la Juniores, sempre al Green Park La Foresta.

La Rosa 2022-2023 della Nuova Rieti Calcio

Portieri: Damiano Sansoni (2003), Francesco Napoleone (1992), Saverio D’Olimpio (2001); Difensori: Tiziano Tiraferri (1997), Riccardo Alesse (1996), Iginio Palluzzi (1994), Gianmarco Campanelli (2005), Alessio Fosso (2000), Andrea Massimi (1996), Matteo Cardini (1991), Andrea Muggia (1981); Centrocampisti: Marco De Giorgi (1984), Leonardo Fenici (1992), Riccardo Filippi (2004), Mattia Aguzzi (2003), Andrea Penta (2005), Michael Maffia (2003), Francesco D’Amelia (1986), Gianmarco Valentini (2001); Attaccanti: Luca Ramazzotti (2003), Luca Alessandrini (1996), Cristiano Santoprete (1997). Allenatore: Stefano Lotto; Vice Allenatore: Danilo Renzi; Collaboratore Tecnico: Daniele De Massimi; Preparatore Atletico: Luca Verdecchia; Fisioterapista: Mattia Beccarini; Preparatore dei Portieri: Carlo Celleno; Dirigente Accompagnatore: Antonello Angelucci; Direttore Sportivo: Eusebio Dionisi; Magazziniere: Carlo Franceschini; Segreteria: Rachele Scollato, Paolo Grifoni; Responsabile Rapporti con la Federazione: Marco Santarelli.