Nuova Rieti Calcio, il 5 settembre al via la preparazione. Ecco tutto lo staff a supporto del tecnico Stefano Lotto

RIETI - Ci siamo. Inizia la stagione della Nuova Rieti Calcio. Lunedì 5 settembre 2022 sul campo del Green Park La Foresta ci sarà l’avvio della preparazione atletica della prima squadra.

Insieme al tecnico Stefano Lotto, è ricco lo staff tecnico che sosterrà il cammino 2022/2023 della Nuova Rieti Calcio. Il vice allenatore è Danilo Renzi; collaborerà con Lotto e Renzi, Daniele De Massimi. Il preparatore atletico è Luca Verdecchia mentre quello dei portieri è Carlo Celleno. Il fisioterapista della squadra è Mattia Beccarini. Il responsabile delegato ai rapporti con la federazione è Marco Santarelli, il dirigente accompagnatore ufficiale è Antonello Angelucci. Il magazziniere è Carlo Franceschini.

Queste, dunque, le figure che accoglieranno la rosa di 20 calciatori allestita in queste settimane, che man mano la società presenterà a tifosi, stampa e città e che sarà guidata da Capitan Tiziano Tiraferri, già protagonista della presentazione avvenuta prima di Ferragosto.

«Siamo pronti per una stagione che sappiamo già essere piena di sfide sportive e non solo – dichiara il direttore sportivo della Nuova Rieti Calcio, Eusebio Dionisi – da mesi ormai lavoriamo per avere una struttura capace e appassionata, che possa sostenere questo progetto in ogni allenamento e partita che ci si prospetterà nei prossimi 10 mesi. Sono orgoglioso, innanzitutto, dello staff che ha detto ‘Sì’ al nostro progetto. Sono tutti consapevoli degli obiettivi e dei tempi di questa nostra iniziativa. E sono certo che la squadra non è da meno: un mix di esperti che sapranno indicare la via e di giovani da far crescere e valorizzare, così come fissato alla nascita della società. I giovani saranno il perno di una Nuova Rieti Calcio che speriamo possa portare città e tifosi lì dove meritiamo».

E proprio a proposito di giovani, è quasi tutto pronto per le giovanili, di cui lo stesso Eusebio Dionisi è direttore tecnico, coadiuvato da Stefano Valentini: «Il lavoro è quasi concluso, U17 e U15: ci sono gli allenatori, ci sono le squadre, c’è lo staff che seguirà i nostri ragazzi i quali indosseranno la stessa maglia della Nuova Rieti Calcio. Presenteremo tutti nei prossimi giorni. Anche qui pensiamo di aver fatto le cose per bene, senza lasciare nulla al caso: ci siamo strutturati per fare il salto di qualità».

Scuola calcio: dopo l’avvio straordinario in termini di risposta delle preiscrizioni, continuano le iscrizioni alla scuola calcio. Il 12 settembre, infatti, riparte l'attività della Scuola Calcio Football Rieti 1936 FD18. La gestione è affidata ad Andrea Zamporlini (responsabile Gennaro Isaia): è una Ternana Academy e vanta anche team di scuola calcio femminili. Ancora pochi posti disponibili (anni di nascita dei calciatori/calciatrici 2013-2014-2015-2016-2017). Il personale della Scuola Calcio vi aspetta nella segreteria del campo Gudini di via Molino della Salce il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 18:30. Le iscrizioni sono a numero limitato. La Scuola Calcio si allenerà al campo Gudini di Molino della Salce.

La Nuova Rieti Calcio si può seguire su Facebook e su Instagram: profili sempre aggiornati.