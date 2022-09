Nuova Rieti Calcio, altro successo: 4-0 nel test con Monte San Giovanni. Lotto: «Vittoria che fa morale»

RIETI - Seconda amichevole stagionale per la Nuova Rieti Calcio: al Green Park La Foresta oggi, 17 settembre, è arrivato il Monte San Giovanni, formazione che affronterà la Seconda categoria nella stagione al via. Nella gara arbitrata da Malfatti di Rieti, finale in favore della Nuova Rieti Calcio, 4-0. A segno Santoprete, Filippi, Valentini e Patacchiola. Tutto nella ripresa per gli amarantocelesti, dopo una prima frazione di equilibrio e studio, non senza emozioni.

L'analisi del tecnico Simone Lotto

«Contento per esserci confermati – dice il tecnico Stefano Lotto, guardando anche all’ultima amichevole vinta contro Atletico Cantalice con lo stesso risultato – vincere fa morale e aiuta la squadra a superare settimane difficili fatte di allenamenti quotidiani senza sosta. Vogliamo farci trovare pronti fisicamente e tatticamente e questo successo ci aiuta a guardare con fiducia alla prossima settimana e alle prossime uscite”.

La vicinanza alle Marche

Al match odierno tanti tifosi, inclusi gli ultras che, oltre ad incitare la squadra come ormai consuetudine dall’inizio del progetto, hanno esposto lo striscione “Forza Marche”, con la vicina regione colpita da una alluvione che ha portato morte e danni. La Nuova Rieti Calcio è vicina al mondo calcistico e sportivo marchigiano e a tutta la popolazione.

Il prossimo test col Valle del Peschiera

Sabato 24 settembre, alle 15.30, sempre al Green Park La Foresta arriva una formazione di Promozione: è il Valle del Peschiera neopromosso. Questa settimana la squadra di Stefano Lotto continuerà con gli allenamenti quotidiani al Green Park La Foresta.