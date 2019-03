© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si sono svolti ieri i campionati provinciali studenteschi di Nuoto riservati agli Istituti di I e II grado che hanno fatto registrare una grande partecipazione da tutta la Provincia.A livello di Scuole medie grande exploit delle squadre della Sabina, con il debutto vincente dell’Istituto Comprensivo di Torri in Sabina tra le Cadette e la conferma dell’Istituto Comprensivo di Fara Sabina tra i Cadetti.La squadra guidata dal professor Gianluca Cardone, formata da Angelica Ranucci, Gaia De Dominicis, Lucrezia Colamedici e Arianna Proietti ha letteralmente sbaragliato il campo delle concorrenti vincendo tre ori e un argento e dominando la staffetta 4x50 SL. Piazze d’onore per gli Istituti Ricci e Fara Sabina.Allo stesso modo i Cadetti del professor Luca Rivani, Dennis Agauriolaie, Simone Maurizi, Marco Dominici e Tommaso Cicchinelli con tre ori e un bronzo e la vittoria nella staffetta hanno staccato nettamente la Ricci e la Sisti, seconda e terza sul podio .A livello individuale, due vittorie per la Ricci con Thomas Zehe nei 50 Rana e Laura Finco nei 50 Farfalla.Tra gli Istituti Superiori bel duello tra il Liceo Rocci di Passo Corese e il Liceo Jucci di Rieti che si sono aggiudicate le prime due piazze in entrambe le categorie : vittoria del Rocci tra gli Allievi , Tommaso Toppi, Giovanni e Gianmarco Cestari, Valerio Barletta, Luca Gioia e Fabrizi Alessio con l’affermazione decisiva delle due staffette, per un solo punto davanti allo Jucci, e al terzo posto l’IIS Da Catino di Poggio Mirteto ; mentre tra le allieve il successo è andato al Liceo Jucci , con Mariarosa Di Stefano, Ludovica Mancini, Erika Moronti , Desiree Angelini , Noemi Bianchetti e Elena Nicche, che ha staccato di due punti il Rocci.A livello individuale, affermazioni per Virginia Stefanini ( IIS Da Catino )e Giovanni Cestari (Rocci) - 50 dorso, Chiara Di Berardino (Rocci ) e Salvo Di Stefano (Jucc ) - 50 stile libero , Alice Sabuzi ( Rocci ) e Gianmarco Cestari (Rocci) - 50 rana, Mariarosa Di Stefano (Jucci ) e Mattia Tantucci (IIS Da Catino ) -50 farfalla.«Un ringraziamento a tutti i Docenti che hanno curato l’organizzazione , ai cronometristi, e al Direttore di Aria sport Alessio Martini per la consueta collaborazione».