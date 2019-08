LE GARE

LE REAZIONI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ il risultato che non ti aspetti, quello pensi sia troppo presto per vederlo arrivare nel bel mezzo dell’esordio in maglia azzurra, ad un campionato del mondo disputato a centinaia di chilometri di distanza. Molto spesso, però, quelle che appaiono come iniziali beffe della sorte – la chiamata in azzurro sfumata sul fil di lana, lo scorso anno - finiscono per trasformarsi nella migliore rivalsa immaginabile, dentro ad una piscina olimpionica tra il deserto della penisola del Sinai e il Mar Rosso, dove la Camillo Nuoto 2008 ha pescato il risultato più bello di tutta la sua storia, il settimo posto mondiale conquistato nei 50 metri pinne da Daniele Laborante (20”42 il crono finale) ai campionati mondiali Juniores di nuoto pinnato di Sharm El Sheik, traguardo già quasi immaginato fin dal primo ingresso in acqua al mattino (20”26 il primo tempo), che per la punta di diamante della società guidata da Erika De Angelis era stato il lasciapassare verso la finalissima del pomeriggio.E pensare che, anche stavolta, la convocazione in azzurro aveva fatto tremare i polsi fino all’ultimo dentro il gruppo che fu fondato da Camillo De Angelis: il 27 maggio, a un anno di distanza dalla cocente esclusione del 2018, la Fipsas aveva ufficializzato i primi nomi delle rappresentative federali e fra i cinque maschi comunicati dal commissario tecnico Andrea Bartolini era spuntato fuori anche il nome di Laborante, talento cristallino di neanche 17 anni, da compiere ad ottobre.Una decisione federale stavolta non più figlia dei crono imposti da una tabella di riferimento, come fu per lo scorso anno, ma frutto delle singole valutazioni effettuate sul valore attuale di ogni atleta, che hanno consentito di riconoscere il valore tecnico di Laborante, garantendogli così l’esordio in maglia azzurra. In Egitto, Laborante ha trovato anche il suo miglior crono di sempre nei 100 metri (45”60), giungendo però dodicesimo e restando così fuori dalla finale, disputata tuttavia – oltre che nei 50 metri – anche insieme alla staffetta mista 4x100, classificatasi quinta.«Ad essere sincera, contavo maggiormente su un suo risultato nei 100 metri, non mi sarei mai aspettata un exploit di Daniele nei 50 metri – confessa Erika De Angelis – Ma credo che la prima gara dei 100 gli sia servita per rompere il ghiaccio della tensione. Però, dopo averlo visto vincere nei 50 ai campionati italiani assoluti mi ero un po’ ricreduta, perché avevo capito che l’allenamento stava funzionando. Questo traguardo è la conferma che fino ad oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro – continua la De Angelis - Abbiamo dato tutto per arrivare fin qui, siamo soddisfatti sia per il risultato che per il responso cronometrico e credo che più di così, per quest’anno, non si potesse davvero andare. Dalla prossima stagione Daniele passerà fra gli Assoluti, perciò per l’anno che verrà l’obbiettivo sarà farsi spazio ed entrare in nazionale passando per la tabella A (quella principale, ndr), anche se sarà durissima, perché i tempi sono molto bassi. Ma non ci fermeremo soltanto ai 50, continueremo a preparare anche i 100 e 200 perché, a ben vedere, eccetto i primi quattro classificati nella finale dei 50 metri, gli altri due erano già alla sua portata».A Casa Italia, naturalmente, il risultato di Laborante non è passato inosservato. E le prime pacche sulle spalle, per Daniele, sono arrivate non appena messa la testa fuori dalla vasca di Sharm El Sheik.