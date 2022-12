Il nuoto reatino ha un nuovo inizio: nasce l'Asd Pianeta Sport, subito protagonista alla Christmas Cup

RIETI - Il nuoto pinnato e il nuoto Reatino hanno una nuova realtà che si chiama Asd Pianeta Sport, che eredita alcuni atleti e il presidente dell'Asd Camillo Nuoto, Erika De Angelis, che qui ricopre il ruolo di allenatrice della squadra agonistica, che per anni si è contraddistinta per gli ottimi risultati raggiunti ed aver portato l’atleta Daniele Laborante a disputare molte gare internazionali e a fare parte della Nazionale Italiana di Nuoto Pinnato partecipando al Mondiale di Sharm El Sheik del 2019.

«Nuova società ma con lo stesso obiettivo da raggiungere risultati importanti sia a livello nazionale che internazionale, dando la priorità sempre alla crescita dei tesserati sia come persone che come Atleta, partecipando a gare importanti e cercando di affermarsi tra le Società più grandi», dichiara il Presidente Simone Cotini.

Il commento del tecnico Erika De Angelis: «Sono soddisfatta di questo gruppo che si allena solamente da poco più di un mese, ma che ha portato ottimi risultati grazie al loro impegno. Ringrazio tutti i ragazzi ed in particolar modo Daniele che mi ha sempre dato fiducia e mi ha seguito in tutti questi anni, affermandosi sempre tra i migliori 5 atleti in Italia, e anche questa volta ha deciso di intraprendere questa nuova avventura insieme, con gli stessi obiettivi».

Lo scorso fine settimana, la Asd ha partecipato alla 15esima Christmas Cup, una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale con 500 atleti iscritti, 32 società, e più di 700 presenze, regalando momenti importanti a tutti i partecipanti.

L'Asd Pianeta Sport si è presentata sul bordo vasca della piscina Bella Italia di Lignano Sabbiadoro (UD), con 10 atleti iscritti nati tra il 2002 e il 2015, gareggiando nella specialità di nuoto pinnato, nelle distanze 200, 100 e 50 metri e partecipando alla staffetta 4 x 50 femminile.

Tutti gli atleti hanno raggiunto ottimi piazzamenti, calcolando che molti di loro erano alla prima esperienza di livello nazionale e a sorpresa è stato realizzato da Maria Elena Casanica il primo Record italiano nella gara 200 metri pinne nella categoria esordienti, grande emozione dal team e dallo staff.

Da gennaio, inoltre, l'Asd Pianeta Sport, che si allena nella piscina comunale di Micioccoli gestita dalla Ssd Centro Italia Nuoto, disputerà il campionato regionale di nuoto Asi, con l’obiettivo di raggiungere ottimi risultati.

Gli atleti che fanno parte del team sono Daniele Laborante, Federica Samperna, Emanuele Di Giampietro, Colomba Grifoni, Lisa Cimini, Rachele Monaco Di Monaco, Alessandro Mastroiaco, Francesca Mastroiaco, Vittorio Cannata, Ginevra Berardi, Victoria Barbacariu, Giorgia Petrucci, Maria Elena Casanica.