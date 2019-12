RIETI - Niente da fare per Martina Caramignoli, che nella finale dei 400 stile libero agli europei di Glasgow chiude all'ultimo posto. La reatina ferma il tempo sui 4'05"43, peggiorando peggiorando quasi di 3" il tempo delle batterie di questa mattina. Troppo veloci le altre per Martina, che era stata comunque profetica quando al mattino, subito dopo le batterie, aveva detto: «La finale sarà sicuramente diversa». Così è stato. Il bilancio è comunque positivo, perché la Caramignoli ha raggiunto la finale in entrabe le gare in cui era impegnata, raccogliendo una straordinaria medaglia di bronzo negli 800, impresa che non gli è riuscita anche oggi. Si conferma invece la Quadarella, che dopo gli 800 fa il bis vincendo anche i 400. © RIPRODUZIONE RISERVATA