RIETI - Il Domar Sporting Club trionfa per il secondo anno consecutivo alla sesta edizione del meeting interregionale di nuoto “Trofeo Città di Rieti”, organizzato da Aria Sport nella piscina provinciale di Campoloniano a Rieti. Il meeting, rivolto alla categoria degli Esordienti A/B, maschili e femminili, tenutosi la scorsa domenica 29 aprile, ha coinvolto ben 16 società con quasi 300 atleti partecipanti per 778 presenze gara.



Questi i numeri della sesta edizione, numeri crescenti rispetto alla precedente, come crescente è stato il pubblico che ha seguito con grande empatia l’intera giornata, segno che Aria Sport sta pian piano affermando questo appuntamento nel mondo natatorio del centro Italia. Un totale di 21 gare e 8 staffette, entrambe suddivise tra mattina e pomeriggio.



Ottimi i risultati portati a casa dalle baby di Aria Sport e del Club Nuoto Rieti (costola della precedente) che primeggiano sui maschi sia nelle gare individuali che nelle staffette conquistando un terzo posto nei 4x100 stile libero (Club Nuoto Rieti), seguite al quinto dalle Esordienti B di Aria Sport. Tra le Esordienti A Matilda Pascucci è la prima a portare a casa una medaglia che si guadagna nei 100 farfalla, chiudendo con un tempo di 1’19.1 che la porta a salire il terzo gradino del podio.



Quegli scalini saranno poi saliti da molte più atlete del Club Nuoto Rieti, che si piazza al settimo posto della classifica società. Sempre tra le Esordienti A troviamo: Ludovica Capponi, prima nei 100 misti (1’27.3) e terza nei 50 stile libero (37.0); sua sorella Angelica Capponi, che conquista due ori nei 50 dorso (38.4) e nei 50 stile libero (35.6); Alessia Marchetti che consegue l’en plein con un oro nei 200 misti (2’51.2), un argento nei 100 rana (1’29.3) e un bronzo nei 100 dorso (1’21.4) confermandosi una delle migliori nella sua categoria.



E ancora:Giorgia Bianchetti, medaglia d’argento nei 100 dorso (1’20.5) e 4^ nei 100 rana e nei 200 misti; Maria Grazia Di Stefano, che manca ilpodio per un pelo, arrivando 4^ nei 100 stile libero.Tutta in rosa è ancora la classifica delle Esordienti B che purtroppo non arrivano al podio: 5° posto per Elena Risoldi (Aria Sport) nei 50 rana e 6° posto per Ilaria Bonvecchi (Aria Sport). Infine Nadia Oanta (Aria Sport) conquista la 5^ postazione nei 100 misti.



Anche la compagine maschile vede due Esordienti A tra i primi 10 classificati: Thomas Zehe (ClubNuoto Rieti) che si guadagna il 7° posto nei 100 rana e Marco Dominici (Aria Sport), 6° nei 100 stile libero.



Il Domar Sporting Club svetta nella classifica società con421.50 punti totali, seguito con ampio distacco dalla SSD FIN Plus-Roma,343.30 punti e dalla Soepa SSD che raggiunge la terza posizione con 269.10 punti. Edizione difficile per Aria Sport che si posiziona solo al dodicesimo posto con 53 punti.



