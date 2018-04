RIETI - Tutto pronto per la VI edizione del Trofeo Città di Rieti – Meeting Interregionale di Nuoto organizzato da Aria Sport. Domenica 29 aprile si terrà, presso la piscina provinciale di Campoloniano a Rieti, la sesta edizione del meeting interregionale di nuoto “Trofeo Città di Rieti“, rivolto alle categorie degli Esordienti, patrocinato anche quest’anno dalla Provincia e dal Comune di Rieti.



La società ha voluto recuperare un meeting interregionale importante non solo per il mondo natatorio reatino ma sempre più rilevante su tutto il territorio del centro Italia e così ha deciso di ridar vita al “Trofeo Città di Rieti” riscontrando un discreto successo in termini di partecipazioni. Lo scorso anno 14 sono state infatti le società partecipanti, inclusa la ospitante Aria Sport, per un totale di 248 atleti partecipanti.



Quest’anno crescono i numeri dei partecipanti, 778 infatti gli atleti in gara e 16 società presenti per una sesta edizione con i fiocchi.



PROGRAMMA GARE



ORE 9,30: DELFINO FEMMINE – DORSO MASCHI – RANA FEMMINE – STILE LIBERO MASCHI – MISTO FEMMINE – STAFFETTE MISTE MASCHI E FEMMINE



ORE 16: DELFINO MASCHI – DORSO FEMMINE – RANA MASCHI – STILE LIBERO FEMMINE – MISTO MASCHI – STAFFETTE STILE LIBERO FEMMINE E MASCHI

