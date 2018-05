RIETI - Violento nubifragio con grossi chicchi di grandine in tutta la provincia. La pioggia ha iniziato a scendere incessante poco dopo le 14 e 30 e per oltre mezz'ora a martellato il Reatino.



In questo momento disagi sono segnalati a San Martino di Petrella Salto e Santa Margherita di Cantalice, dove alcuni torrenti sono esondati, allagando cantine e piani terra di alcune abitazioni.



La grandine, in particolare, è caduta copiosa nella zona di Cantalice e nel quartiere Quattro Strade in città. Subissato di telefonate il centralino dei vigili del fuoco che stanno operando su più fronti.



SEGUONO AGGIORNAMENTI

Mercoled├Č 30 Maggio 2018



