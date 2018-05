RIETI - Si è concluso nella chiesa di San Domenico di Rieti il progetto “Ri-Alziamoci insieme” promosso dalla Npic Rieti nelle scuole reatine. Anche quest’anno l’iniziativa del sodalizio reatino ha riscosso grande successo tra gli studenti delle scuole che hanno aderito al progetto: istituto magistrale-indirizzo liceo musicale, istituto comprensivo Bambin Gesu, istituto comprensivo Basilio Sisti, istituto comprensivo Cittaducale, istituto Luigi di Savoia-indirizzo servizi sociali, istituto agraria di Cittaducale.



Alla cerimonia di premiazione dei lavori esposti dai ragazzi erano presenti i presidi dell’Istituto Luigi Savoia e della Basilio Sisti oltre a circa un centinaio di studenti provenienti da diverse scuole. Durante la mattinata si sono susseguiti poi gli interventi dell’assessore ai servizi sociali del comune di Rieti, Giovanna Palomba e del campione paralimpico Oney Tapia mentre la manifestazione è stata aperta dalle voci di Chiara Focaroli e Martina Cavalli e chiusa da quella di Carla Paradiso. L’associazione Npic ringrazia, infine, il centro commerciale Perseo per il sostegno finanziario durante tutto il progetto e la Diocesi di Rieti per aver concesso l’uso di San Domenico per la cerimonia conclusiva.

Mercoled├Č 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA