Riparte da Livorno il campionato di serie B della Npic: ecco la rosa e lo staff

RIETI - Riparte ufficialmente il 9 gennaio del 2022 la nuova stagione della Npic Rieti che quest’anno disputerà nuovamente il campionato di serie B di basket in carrozzina, girone C. La formazione reatina sarà impegnata subito in una difficile trasferta al PalaModigliani di Livorno dove incontrerà i padroni di casa dell’Ortopedia Michelotti TSD Livorno. Piene di fascino ed insidie anche le gare con le altre formazioni del girone che costringeranno Cimarelli e compagni a percorrere molti chilometri. I reatini dovranno, infatti, affrontare i Bradipi Circolo Dozza di San Lazzaro di Savena a Bologna, i Riviera basket NTS Informatica di Rimini ed Asinara di Porto Torres in provincia di Sassari. La rosa per la stagione 2021/2022 è composta, oltre che dall’allenatore/giocatore, Roberto Scagnoli, da Antonio Acciarino 4 punti, Ibrahima Faye (2), David Ijaola Ademola (1.5), Khalid Jaouhari (3), Dino Valzano (5), Simone Cimarelli (1.5), Fabio Piscitello (4.5), Maria Donnarumma (4), Andrea Petrangeli (2.5), Riccardo Angelozzi (1), Kevin Giustino (5), Francesco Gunnella (1) e Aurora Di Fabio da classificare. Lo staff dirigenziale è composto dal presidente Roberto Scagnoli, dal Vicepresidente Alessandro Rossi, dai meccanici Alessandro Chiani ed Alessandro Proietti, dal preparatore atletico Fabio Granati, dalle infermiere Martina Fusaro e Roberta Piacente, dai dirigenti accompagnatori Gianluigi Antonini, Caterina Pulcini, Roberto Solle, Fabrizio Allegrini ed Alessandra Gunnella.