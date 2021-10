Npic conquista la finale del quadrangolare a Gradisca d'Isonzo. Scagnoli: «Buon debutto»

Sabato 16 Ottobre 2021, 19:03

RIETI - Non poteva iniziare meglio la stagione della Npic Rieti che al torneo Alpe Adria 2021 a Gradisca di Isonzo batte i Bradipi Bologna con un perentorio 63 a 33. Una gara quella degli uomini di Roberto Scagnoli che anche in questa stagione militano nel campionato di serie B di basket in carrozzina, condotta dal primo all’ultimo minuto con i Reatini che non hanno dato scampo ai bolognesi. Nell’altra semifinale i padroni di casa del Castelvecchio Gradisca hanno battuto il Cus Catania e domani alle 11, dopo la finale per il 3° posto la finalissima sarà Npic Rieti Castelvecchio Gradisca in una gara che già si annuncia ricca di spunti e contenuti tecnici.

«C’eravamo posti l’obiettivo di fare bene in queste gare di precampionato– spiega il coach Roberto Scagnoli – e questo torneo è un banco di prova molto importante. Abbiamo onorato al meglio l’impegno contro Bologna a cui va detto mancavano un paio di giocatori importanti. La stessa Bologna che poi ritroveremo in campionato ma al completo. Domani si annuncia una finale al cardiopalma dove si alzerà l’asticella e nella quale cercheremo in ogni caso di dare il massimo».