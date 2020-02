© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Npic Junior - Minibasket in carrozzina per bambini e ragazzi - cresce e si struttura, in città, al di là delle mura e oltre le disabilità.Si struttura in città, con il progetto sportivo che per il desiderio di ragazzi desiderosi di competizione, vede già al primo anno la partecipazione al campionato nazionale; un campionato che, nell'impegno richiesto, sta amalgamando la squadra, aiutando i ragazzi a sviluppare il gesto tecnico e spronando la motivazione personale.Si struttura oltre le mura cittadine, con ragazzi che vengono a Rieti per praticare questo sport provenienti da altre città e paesi di Lazio ed Umbria, sotto la guida tecnica di Roberto Scagnoli.Si struttura oltre le disabilità, con la partecipazione appassionata di ragazzi del vivaio de la Foresta Basket ad allenamenti e competizioni.Venendo al campionato, domenica 16 febbraio la Npic Junior ha ospitato al PallaCordoni la forte compagine romana “Giovani e tenaci”.La cronaca sportiva ha visto gli ospiti prevalere 7-29, dopo un primo tempo combattuto terminato 5-13 ed un secondo tempo nel quale gli ospiti hanno imposto la maggiore fisicità e la preparazione tecnica frutto di un lavoro già di lungo periodo.Soddisfazione è stata espressa dall’allenatore, Roberto Scagnoli, che alla quarta partita di campionato, alle porte del girone di ritorno, vede brillare negli occhi dei propri ragazzi la scintilla della competizione, l’emozione del contatto, e la soddisfazione di vedersi migliorare, di mese in mese.Prossimo appuntamento, domenica 1° marzo a Sassari.