RIETI - Nuova affascinante sfida per la Npic Rieti Junior che domenica, 16 febbraio, alle 11 affronterà tra le mura amiche del Palacordoni la capolista Giovani e Tenaci, allenata da Stefano Rossetti, ex allenatore e giocatore dellaNpic.«Affrontiamo una delle squadre più forti del torneo – dichiara l’allenatore della Npic Junior, Roberto Scagnoli – contro la quale vogliamo solo ben figurare. Il nostro obiettivo quest’anno è di fare esperienza e di crescere. I giovanissimi nostri atleti stanno lavorando molto bene. In questi giorni stiamo inserendo un nuovo bambino e sono entrati a far parte del gruppo otto nuovi ragazzi. Abbiamo effettuato questi nuovi tesseramenti per favore al meglio l’integrazione dei nostri atleti nella speranza che sempre più giovani si avvicinino al nostro movimento. Stiamo gettando le fondamenta di quella che speriamo diventi una solida realtà giovanile di basket in carrozzina a Rieti».