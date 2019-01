IL TABELLINO

Asd Crazy Ghost Battipaglia

Npic Rieti

ALTRI RISULTATI IX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Npic continua vincere, e dopo il match non molto convincente di dieci giorni fa con Foligno torna a dimostrare tutto il suo valore sul campo: 23-63 è il risultato finale della trasferta campana che ha visto i ragazzi allenati da Roberto Scagnoli dominare l’Asd Crazy Ghost Battipaglia, ferma ancora a 4 punti, mentre i reatini, ancora imbattuti, centrano la nona vittoria consecutiva.«La trasferta di Battipaglia poteva essere difficile per diverse ragioni - dice Davide Obino, ancora una volta top scorer della gara con 20 punti. Sveglia molto presto ed un viaggio di più di 300 chilometri, sicuramente potevano farci arrivare stanchi al match. Come se non bastasse, durante la settimana non abbiamo avuto la possibilità di preparare l’incontro al meglio; a causa del rischio neve negli allenamenti la squadra non è mai stata al completo, e questo si sarebbe potuto riflettere in una prestazione sottotono. Nonostante ciò è andato tutto alla grande».La partita è stata senza storia. La Npic inizia il match imponendo subito il suo ritmo e concludendo il primo quarto sopra di 8 punti; 14-6. Lo strappo alla partita arriva, però, nella seconda minifrazione. I lunghi Obino e Valentini si fanno sentire nella metà campo offensiva, e la squadra dilaga andando a riposo con 20 lunghezze di vantaggio. Un vantaggio che i campani non sono stati più in grado di ricucire.«Abbiamo girato bene - continua il pivot classe 1996 - e ci siamo creati l’occasione buona per continuare a collaudare la squadra per le finali. Sono contento per le prestazioni dei miei compagni che si sono fatti trovare pronti anche dalla panchina permettendo di girare molto con i pochi cambi a disposizione. Il coach avrà sempre più difficoltà così a scegliere i primi 5 da schierare in campo e questo è molto positivo».Gli amarantocelesti, durante questa settimana prepareranno al meglio per la prossima partita in clima sicuramente disteso. Tra i reatini l’entusiasmo sarà alle stelle considerata la sconfitta che Firenze, seconda in classifica e possibile rivale per il primato finale, ha subito inaspettatamente, a roma contro il Don Orione.: Ripa 7,Trinchese, Spinelli 6, Iacomino, Maciurno, Voytovich, Filpi, Navarra 8, Di Santi 2, Malancione, Kaci.: Spadoni 2, Trulli 15, Obino 20, Caicedo Montano 6, Valentini 14, Fegatilli, Petrangeli 6Asd Fly Sport Molise 42 - Santa Lucia Roma B 16Asd Disabili Don Orione 66 - Menarini Volpi Rosse 57Npic Rieti 18Menarini Volpi Rosse 14Boy’s L’ultima Luna 12Asd Disabili Don Orione 8Polisportiva Disabile Foligno 6Asd Crazy Ghost Battipaglia 4Santa Lucia Roma B 2Asd Fly Sport Molise 2