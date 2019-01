CLASSIFICA

ALTRE GARE, VII GIORNATA

RIETI - Domani, 12 gennaio alle ore 15:30, al PalaCordoni, la Npic affronterà la Boys Ultima Luna, squadra lucana di Montescaglioso (Matera), reduce da una schiacciante vittoria prima della pausa lunga contro la Asd Fly Sport Molise per 49-12.La gara di domani sarà l’ultima di un girone di andata che la squadra di Roberto Scagnoli ha dominato facilmente fin dall’inizio.I ragazzi hanno tutte le buone intenzioni per continuare su questa onda di risultati positivi,e l’ambiente è fiducioso anche in vista della prossima gara: «Ci aspettiamo una vittoria, contro un buon collettivo come quello dei nostri avversari- dice il coach Roberto Scagnoli. Giocano da molti anni insieme ed hanno esperienza, per cui la partita non sarà assolutamente semplice; speriamo di avere una buona cornice di pubblico in una gara che per noi vale molto.Loro hanno disputato un’ottima prima parte di campionato totalizzando 10 punti, e registrando l’unica sconfitta a Firenze; per un punto; con una tripla della squadra avversaria allo scadere».La gara di sabato, per i reatini, sarà un’occasione per staccare ulteriormente le concorrenti per il primato del raggruppamento C, fondamentale per centrare il primo obiettivo di questa stagione: centrare le Final Four.Npic 12Boys L’Ultima Luna 10Menarini Volpi Rosse 10Polisportiva Disabili Foligno 4ASD Crazy Ghost Battipaglia 4ASD Disabili Don Orione 4ASD Fly Sport Molise 2Santa Lucia Roma B 0Menarini Volpi Rosse - ASD Crazy Ghost BattipagliaASD Disabili Don Orione - ASD Fly Sport MoliseSanta Lucia Roma B - Polisportiva Disabili Foligno