RIETI - La Npic non cede di fronte alle prime difficoltà della stagione, e conquista, sabato 7, lo scontro al vertice valido per il primato del girone C contro la Menarini Volpi Rosse di Firenze. 57-67: questo il risultato che recita il tabellone alla fine dell'ultimo quarto di una partita dura e combattuta che ha visto la Npic partire male e inseguire per tutto il primo tempo la squadra di Firenze, per poi ribaltare il risultato nella metà successiva della gara, dando prova di una mentalità vincente.Il primo quarto non inizia nel migliore dei modi, con gli amarantocelesti che fanno difficoltà a contenere la squadra toscana in attacco. Il pressing a tutto campo, arma vincente dei ragazzi di Roberto Scagnoli, si rivela, in questo caso, controproducente: i portatori di palla della Menarini Volpi Rosse superano continuamente i difensori reatini e si trovano a gestire facilmente situazioni di superiorità numerica, andando più volte a canestro e segnando un break iniziale di 13-4, che viene solo in parte ricucito.Nella seconda frazione della gara gli amarantocelesti riescono, solo in parte ad invertire la tendenza della partita. Gli avversari, guidati dalla coppia Forcione, La Terra mettono a segno 17 punti nel solo secondo quarto, chiudendo di sette lunghezze (34-27) sopra ad una Npic che fa difficoltà a segnare, anche a causa di problemi tecnici alla carrozzina di Davide Obino che costringono il pivot classe 1996, che quest’anno si aggira sui 25 punti di media, a rimanere in panchina.Nella pausa lunga il coach sistema l’assetto difensivo della squadra optando per una zone-press a metà campo che blocca l’attacco degli avversari, e che dà fiducia ai nostri che grazie ad un ispirato Fegatilli e alla solita coppia Obino-Caicedo iniziano a segnare canestri importanti, riportando i nostri a contatto con Firenze, in un terzo quarto che si conclude sul 46-46.Nel quarto finale la partita è ormai cambiata. Complici il nervosismo degli avversari, un’ottima prestazione al tiro dei nostri e l'eccellente forma fisica degli amarantocelesti, la Npic mette a punto un quarto da 21 punti e realizza lo strappo decisivo che la porta alla vittoria del match, e, finalmente isolata, in testa alla classifica.: Giustino K. 19, Progni, Giustino G., Bartoloni, Cabiddu 14, Favano 2, Forcione 11, Ventura, La Terra 9, Pellegrini 2.: Spadoni, Trulli 8, Bifolchi, Obino 25, Jaouhari, Caicedo Montano 14, Valentini 10, Fegatilli 10.Asd Fly Sport Molise - ASD Crazy Ghost Battipaglia 21-33Asd Disabili Don Orione - Polisportiva Disabili Foligno 40-50Santa Lucia Roma B - Boy’s L’ultima Luna 19-45Npic Rieti 10Menarini Volpi Rosse 8Boy’s L’ultima Luna 8Polisportiva Disabili Foligno 4Asd Crazy Ghost Battipaglia 2Asd Fly Sport Molise 2Asd Disabili Don Orione 2Santa Lucia Roma B 0