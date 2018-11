RIETI - Trasferta insidiosa domani, sabato 24 novembre, per la Npic Rieti (4 punti) che alle 17 al Palasabetta di Termoli affronterà i padroni di casa dell’Asd Fly Sport Molise (2). La formazione reatina dovrà ancora fare a meno dell’indisponibile Scagnoli che sarà, però, regolarmente in panchina a guidare Obino e compagni. Sfida alla portata della Npic che non deve, comunque, sottovalutare i molisani reduci dalla bella vittoria esterna con il Santa Lucia.



ALTRE GARE, III GIORNATA, GIRONE C

Menarini Volpi Rosse Firenze (4) - Boys L'ultima Luna (4); Asd

Disabili Don Orione (0) - Ssd Santa Lucia (0); ASD Crazy Ghosts

Battipaglia (0) - Polisportiva Disabili Foligno (0). © RIPRODUZIONE RISERVATA