ALTRI RISULTATI, I GIORNATA

IL TABELLINO

Foligno

Npic Rieti

RIETI - Esordio vincente per la Npic Rieti (2 punti) che viola il campo della Polisportiva Disabili Foligno (0) con un convincente 57 a 40. Spadoni e compagni controllano il match sin dalle prime battute e chiudono il primo tempo sopra 29 a 20 (13-8). Nella ripresa i reatini, guidani da uno scatenato Obino (top scorer con 23 punti), allungano fino al 57 a 40 finale (47-28).Questi gli altri risultati delle gare della prima giornata del campionato di serie B di basket in carrozzina, girone C. Asd Disabili Crazy Ghosts-Ssd S.Lucia (si gioca il 22 dicembre); Menarini Volpi Rosse Firenze (2)-Asd Fly Sport Molise (0) 62-28 e Asd Disabili Don Orione (0)-Boys L’ultima Luna (2) 28-40.: Loperfido 16, Catarinuccu 2, Del Citerna, Ugolini, Alcini 2, Cimarelli 3, Perolini, Zedda, Galli, Castellani 6, Cagiola, Acciarino 11. All. Lo Perfido: Scagnoli 10, Spadoni, Trulli 12, Bifolchi 2, Obino 23, Jaouhari, Caicedo 7, Fegatilli, Petrangeli 3, Colapicchioni. All. Scagnoli