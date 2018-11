PROGRAMMA GARE, I GIORNATA

RIETI - Inizia domani, sabato 10 novembre, con la trasferta a Foligno il campionato della Npic Rieti. La formazione reatina, infatti, alle 15,30 affronterà al PalaPaternesi i padroni di casa della Polisportiva Disabili Foligno. Spadoni e compagni vogliono partire subito con il piede giusto per ripetere la cavalcata vincente della regular season dell’anno scorso. Obiettivo minimo della stagione dichiarato è quello di raggiungere la fase finale e migliorare il terzo posto conquistato. L’arrivo di Caicedo e la forza del gruppo potrebbero, inoltre, regalare ai tifosi anche qualche traguardo di maggiore spessore.Asd Disabili Crazy Ghosts - Ssd S.LuciaMenarini Volpi Rosse FirenzeFirenze - Asd Fly Sport MoliseAsd Disabili Don Orione - Boys L'ultima Luna.1° giornataPOLISPORTIVA DISABILI FOLIGNO -NPIC RIETISabato 10/11 Palapaternesi ore 15,30 - via Monte Cucco Foligno (Pg)2° giornataNPIC RIETI - ASD DISABILI CRAZY GHOSTSSabato 17/11 Palacordoni ore 15,30 - Piazzale A.Leoni Rieti3° giornataASD FLY SPORT MOLISE - NPIC RIETISabato 24/11 Palasabetta ore 17,00 - via Ischia Termoli (Cb)4° giornataNPIC RIETI - ASD DISABILI DON ORIONESabato 01/12 Palacordoni ore 15,30 - Piazzale A.Leoni Rieti5° giornataMENARINI VOLPI ROSSE FIRENZE - NPIC RIETISabato 08/12 Palavalenti ore 15,30 - via Taddeo Alberotti 26 Firenze6° giornataNPIC RIETI - SSD SANTA LUCIASabato 15/12 Palacordoni ore 15,30 - Piazzale A.Leoni Rieti7° giornataNPIC RIETI - BOYS L'ULTIMA LUNASabato 12/01 Palacordoni ore 15,30 - Piazzale A.Leoni Rieti1° giornataNPIC RIETI - POLISPORTIVA DISABILI FOLIGNOSabato 19/01 Palacordoni ore 15,30 - Piazzale A.Leoni Rieti2° giornataASD DISABILI CRAZY GHOSTS - NPIC RIETISabato 26/01 Pal. S.Antonio ore 15,30 - via Padre C. Gentile -S.Antonio Pontecagnano (Sa)3° giornataNPIC RIETI - ASD FLY SPORT MOLISESabato 02/02 Palacordoni ore 15,30 - Piazzale A.Leoni Rieti4° giornataASD DISABILI DON ORIONE - NPIC RIETIDomenica 10/02 C.S. Don Orione ore 11,00 - via della Camilluccia 120 Roma5° giornataNPIC RIETI - MENARINI VOLPI ROSSE FIRENZESabato 23/02 Palacordoni ore 15,30 - Piazzale A.Leoni Rieti6° giornataSSD SANTA LUCIA - NPIC RIETIDomenica 03/03 Centro Sportivo Tellene ore 12,00 - via Claudio Villa Roma7° giornataBOYS L'ULTIMA LUNA - NPIC RIETISabato 16/03 Palauditorium K.Wojtyla ore18,00 - via V.BubbicoMontescaglioso (Mt)