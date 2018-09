RIETI - Nuova stagione alle porte per la Npic Rieti che sta ultimando in questi giorni i preparativi per il prossimo campionato di serie B di basket in carrozzina. Diverse le novità in casa amarantoceleste: dopo due anni di fattiva collaborazione, infatti, il vicepresidente, nonché team manager, Francesco Pifani si è dimesso non potendo più garantire una presenza constante vicino alla squadra, a causa dei numerosi impegni di lavoro.



Avvicendamento anche sulla panchina reatina dove non siederà più Stefano Rossetti ma Roberto Scagnoli che ricoprirà il doppio ruolo di giocatore e allenatore. Da quest’anno il coach potrà, inoltre, avvalersi del prezioso aiuto di Fabio Granati, nuovo preparatore atletico della squadra.



«Tutta la dirigenza della Npic Rieti ringrazia di cuore Pifani e Rossetti - si legge nella nota del club - per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi anni e gli augura le migliori fortune umane e professionali».

Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:33



