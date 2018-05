di Alessandro Como

RIETI – Le Final Four sono terminate e a conquistare la promozione sono i padroni di casa del Padova Millennium Basket, vittoriosi in mattinata contro Reggio Calabria Bic 60-29. La Npic, invece, dopo la vittoria contro Reggio Calabria 61-38 e la resa solo nel finale a Padova (58-47), oggi si è scontrata con la maggiore prestanza fisica della formazione sarda del Dinamo Lab Sassari, concludendo la manifestazione al terzo posto.



Parte subito forte la formazione guidata dall’allenatore e giocatore Fabio Raimondi, autore di 17 punti e premiato come miglior realizzatore del torneo: dopo 10’ Sassari è avanti 20-11 e all’intervallo lungo conduce 41-15. Il match appare senza storia anche nel secondo tempo ed il tabellone alla sirena recita 85-38 in favore dei sardi.



A parlare è il presidente della Npic Roberto Scagnoli: «Abbiamo pagato tantissimo i loro 3 lunghi, anche perché Obino è uscito praticamente subito dalla gara per 4 falli. Come con Foligno, abbiamo sofferto il pressing asfissiante di Sassari, che in più di un’occasione mi ha impedito di superare persino la metacampo. In attacco abbiamo sbagliato tanto, eravamo corti ed in più lo sforzo fisico si è fatto sentire, dal momento che abbiamo disputato 3 partite nell’arco di 24 ore. Dopo le belle prestazioni nelle due gare di sabato, probabilmente anche le motivazioni sono venute meno e ci siamo fatti trovare poco concentrati. Il nostro obiettivo è stato raggiunto, abbiamo migliorato il quarto posto dello scorso anno e non possiamo che ritenerci soddisfatti: va bene così».

