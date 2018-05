di Alessandro Como

RIETI - Le Final Four sono cominciate ed è già possibile fare un bilancio, sicuramente posivito per la Npic, alla vigilia delle ultime due gare della competizione intitolata ad Antonio Maglio, previste per domani.



Nella cornice di Piombino Dese (Padova) oggi alle 11 la squadra di capitan Spadoni ha esordito nella manifestazione, sconfiggendo in maniera netta Reggio Calabria Bic. Una partita mai realmente in discussione, sempre nelle mani degli amarantocelesti, vittoriosi alla sirena 61-38. L’altra gara della mattinata (ore 9) ha visto, invece, il successo dei padroni di casa del Padova Millenium Basket, che hanno portato a casa una partita rocambolesca contro Sassari 63 a 60. La formazione sarda, poi, alle 15:30 è stata di nuovo protagonista, stavolta contro Reggio Calabria, domata con il punteggio di 79-39. Tutti i riflettori a questo punto erano puntati necessariamente sul match delle 17:30, che ha visto Padova opporsi alla Npic. La gara non ha avuto padroni per 3 quarti ma alla lunga la formazione reatina ha pagato un calo fisico che l’ha portata lentamente fuori dalla partita, terminata con il punteggio di 58-47 in favore della squadra veneta. Domani a Padova sarà sufficiente vincere contro Reggio Calabria per strappare il pass per la massima serie, mentre gli amarantocelesti disputeranno contro Sassari l’ultima partita stagionale.



Provato ma soddisfatto al termine del secondo match Roberto Scagnoli, presidente e giocatore della Npic: «Stiamo disputando un grande torneo: il nostro obiettivo era vincere almeno una partita e l’abbiamo fatto subito. Contro Padova siamo stati in partita a lungo e abbiamo messo anche la testa avanti. Eravamo sopra di 3, ho fatto 0/2 ai liberi e lì la partita è cambiata, ci hanno cominciato a pressare alti e ala lunga abbiamo sofferto. Non ci aspettavamo di fare cosi bene, sia contro Reggio ma soprattutto contro Padova, una squadra più collaudata rispetto alla nostra. Siamo contenti e domani cercheremo un altro successo».

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA