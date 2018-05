di Alessandro Como

RIETI – Alla vigilia delle final four del campionato di serie B, in programma a Piombino Dese (Padova), oggi c’era grande attesa per i sorteggi. 4 squadre ma un solo posto per la massima serie: Reggio Calabria, Dinamo Lab Sassari, Padova Millennium Basket e Npic Rieti. Il sorteggio, svoltosi a Camposampiero, ha decretato che ad aprire la manifestazione (ore 9) saranno Sassari e Padova, probabilmente le squadre più quotate. Alle 11 inizierà il percorso della Npic, impegnata in mattinata contro Reggio Calabria e alle ore 17.30, sempre di sabato, contro Padova, padrone di casa. Alle 15.30 è in programma, invece, il match tra Reggio Calabria e Sassari. Nella giornata di domenica si concluderà la manifestazione con le ultime due sfide: alle ore 9.30 Reggio Calabria affronterà Padova, mentre alle 11.30 gli amarantocelesti si troveranno di fronte la formazione sarda del Dinamo Lab Sassari. Praticamente in 24 ore si decide una stagione, la squadra del coach Rossetti non può che essere preparata per l’appuntamento che aspettava da mesi.

Venerdì 4 Maggio 2018



