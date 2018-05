di Alessandro Como

RIETI - Grande attesa per le final four del campionato di serie B di basket in carrozzina, a cui la Npic Rieti partecipa per il secondo anno consecutivo. Oggi alle 17 ci saranno i sorteggi che determineranno gli abbinamenti; la competizione, infatti, prevede un girone unico all’italiana in cui le 4 sfidanti gareggeranno l’una conto l’altra. Le sfide cominceranno a partire da sabato, due in mattinata (ore 9 e ore 11), le altre nel pomeriggio (15:30 e 17:30). A concludere, nella giornata di domenica, le ultime due partite, una in programma alle 9.30, l’altra alle 11.30. Dinamo Lab Sassari, Reggio Calabria, Padova Millenium Basket e Npic Rieti: queste le formazioni che scenderanno in campo per giocarsi il sogno della serie A.



Suona la carica il capitano degli amarantocelesti Fabio Spadoni: «Siamo partiti a inizio stagione per arrivare a questo obiettivo, vogliamo migliorare il piazzamento dello scorso anno e crediamo di avere le possibilità per farlo. Praticamente nell’arco di 24 ore disputeremo 3 partite, saranno fondamentali le motivazioni e la resistenza, sia da un punto di vista mentale che fisico. Molta importanza avrà il sorteggio, che già dal primo turno potrebbe rivelarsi decisivo. Partiamo per giocarci tutte le partite, ci sono ottime squadre ma vogliamo mettercela tutta. Se giochiamo come sappiamo possiamo levarci delle soddisfazioni: tutto può succedere».



Alla manifestazione, intitolata ad Antonio Maglio, gli amarantocelesti si presenteranno in 9, a causa dell'assenza di Fegatilli, Ziccardi, Petrangeli, Limoncelli e Gunnella.

