di Alessandro Como

RIETI – Sconfitta indolore per la Npic, che nell’ultima gara della stagione regolare inciampa contro Foligno 29-40. Gli amarantocelesti, privi di Rossetti, Obino, Ziccardi, Brandimarte e Limoncelli, sono comunque già qualificati per le final four di Padova, in programma dal 4 al 6 maggio. Una battuta d’arresto, dunque, che conta solo per le statistiche, dato che la squadra capitanata da Fabio Spadoni aveva la possibilità di chiudere a punteggio pieno il campionato per la seconda volta consecutiva.



Il match, disputatosi ieri al PalaCordoni, è decisamente a punteggio basso: gli ospiti partono bene e chiudono avanti la prima frazione di quattro lunghezze (10-6), per incrementare poi nel secondo quarto, andando al riposo lungo sul 20-15. Basse percentuali al tiro, qualche scelta arbitrale discutibile e una marcatura asfissiante su Scagnoli non aiutano il rientro in gara della Npic, che dopo 30’ è sotto 19-28. Nell’ultimo parziale Foligno è glaciale dalla lunetta e mette in cassaforte una vittoria prestigiosa, chiudendo con un vantaggio in doppia cifra (40-29).



A caldo le parole del presidente e giocatore Roberto Scagnoli: «Oggi è una festa nonostante il risultato negativo. Foligno è una buona squadra, hanno 3 lunghi e noi abbiamo patito le assenze. Bisogna essere uniti anche quando si perde, una svegliata magari può esserci utile in vista della fase finale».



IL TABELLINO

Npic Rieti : Scagnoli 9, Spadoni, Trulli 6, Bifolchi 12, Gunnella, Jaouhari, Fegatilli 2, Petrangeli. All. Scagnoli

Polisportiva Foligno Sportinsieme : Loperfido 8, Catarinucci 16, Ruda , Del Citerna, Ugolini 2, Torreggiani, Alcini 2, Perolini, Castellani 12, Marotta, Cagiola. All. Loperfido



XIV GIORNATA, GIRONE C

Fly Sport Inail Molise Termoli - ASDD Don Orione Roma

Lupiae Team Salento Inail Lecce - Boys Taranto Basket

Sportinsieme Sud Barletta - SSD Santa Lucia B



CLASSIFICA

Npic 22

Lecce 16

Foligno 14

Taranto, Don Orione 12

Fly Sport Termoli 4

Barletta 0

Santa Lucia B 16 (fuori classifica)

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53



