di Alessandro Como

RIETI – L’ultima partita di stagione regolare è alle porte per la Npic, che domani alle 17 ospita al PalaCordoni Foligno. Gli amarantocelesti hanno sino ad ora conquistato tredici successi in altrettante gare di campionato e cercano ancora una vittoria per fare l’en plein. L’ostacolo da superare è la Polisportiva Foligno, formazione a quota 12 in classifica e sconfitta con margine all’andata 58-39.



Grande entusiasmo in casa Npic, come testimonia il capitano Fabio Spadoni: «Vogliamo vincere, l’obiettivo è sempre quello. Come è successo l’anno scorso, abbiamo la possibilità di rimanere imbattuti e non vogliamo lasciarcela sfuggire. A causa delle numerose defezioni saremo in pochi a scendere in campo, dunque dovremo mantenere alta la concentrazione ed evitare di caricarci di falli. Poi avremo una settimana di pausa per provare nuove cose in vista delle final four, fino ad ora siamo assolutamente soddisfatti di ciò che stiamo facendo».



PROGRAMMA GARE, XIV GIORNATA, GIRONE C

Fly Sport Inail Molise Termoli - ASDD Don Orione Roma

Lupiae Team Salento Inail Lecce - Boys Taranto Basket

Sportinsieme Sud Barletta - SSD Santa Lucia B



CLASSIFICA

Npic 22

Lecce 16

Taranto, Foligno, Don Orione 12

Fly Sport Termoli 4

Barletta 0

Santa Lucia B 16 (fuori classifica)

Venerd├Č 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA