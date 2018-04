di Alessandro Como

RIETI – Continua l’interminabile striscia di successi della Npic, che sconfigge anche Taranto 63-35, ottenendo il tredicesimo successo in altrettante gare di campionato. Il match, disputato ieri nalle 18 in terra salentina, rimane in equilibrio sostanzialmente per poco più di un quarto, con gli ospiti che provano a scappare via nella seconda frazione, portandosi al riposo sul 24-16. Nel terzo parziale è il romano Trulli a condurre la fuga (47-26), mentre negli ultimi minuti la Npic controlla fino al fischio finale, fissando il punteggio sul 63-35.



A caldo le parole del presidente Roberto Scagnoli, autore di 16 punti: «Siamo contenti della vittoria, abbiamo giocato abbastanza bene nonostante fossimo rimaneggiati. Siamo stati leggermente sottotono nel primo quarto, poi abbiamo preso il largo nella seconda frazione e nella ripresa tutto è filato liscio. Il campo non era in grandi condizioni ma la partita non è mai stata in discussione. Tutti gli effettivi sono andati a referto e non possiamo che esserne soddisfatti. Volevamo chiudere imbattuti in trasferta, ora manca solo la gara in casa contro Foligno, al termine della quale organizzeremo una piccola festa».



IL TABELLINO

Boys Taranto Basket : Dell’Orco, Todaro 6, Labellarte, Latagliata 8, Eletto 1, Gallipoli, Sansolino 14, Donvito 4, Pastore 2. All. L’Ingesso

Npic Rieti : Rossetti 9, Scagnoli 16, Spadoni 8, Trulli 10, Bifolchi 12, Ziccardi 6, Jaouhari 2. All. Rossetti

Arbitri : Balilleri di Melagnano e Grieco di Matera



ALTRE GARE, XIII GIORNATA, GIRONE C

Polisportiva Foligno ASD Sportinsieme - Sportinsieme Sud Barletta

ASDD Don Orione Roma - Lupiae Team Salento Inail Lecce

SSD Santa Lucia B - Fly Sport Inail Molise Termoli



CLASSIFICA

Npic 22

Lecce 16

Taranto 12

Foligno, Don Orione 10

Fly Sport Termoli 4

Barletta 0

Santa Lucia B 14 (fuori classifica)

