di Alessandro Como

RIETI – Oggi alle 18 la Npic scenderà in campo contro la Boys Taranto Basket, nel match valevole per la tredicesima giornata di campionato. Gli amarantocelesti, ormai già sicuri dell’accesso alla fase finale di Padova, saranno di scena in Puglia con una formazione profondamente rimaneggiata, date le assenze di Obino, Brandimarte, Calvelli, Fegatilli, Limoncelli, Gunnella e Petrangeli. Nonostante le defezioni l’obiettivo non può che essere la vittoria, anche perché la formazione reatina, dopo 12 giornate, è ancora imbattuta e vuole concludere la prima fase nel migliore dei modi.



Motivato il direttore generale della Npic, Francesco Pifani: «Quella di Taranto è una lunga trasferta da affrontare concentrati e coesi in vista delle final four. Coach Rossetti potrà provare nuovi schemi vista l’inutilità del risultato. La stagione è stata fin qui esaltante e il campo ha confermato la bontà della rosa a disposizione del coach, il quale a sua volta da esordiente ha dimostrato grandi qualità, sia umane che tecniche, che lasciano presagire un futuro roseo. Ai playoff l’obiettivo è migliorarsi rispetto allo scorso anno mantenendo un piccolo sogno nel cassetto, quello della promozione in serie A, per la quale servirebbe, però, un grosso sforzo economico».



ALTRE GARE, XIII GIORNATA, GIRONE C

Polisportiva Foligno ASD Sportinsieme - Sportinsieme Sud Barletta

ASDD Don Orione Roma - Lupiae Team Salento Inail Lecce

SSD Santa Lucia B - Fly Sport Inail Molise Termoli



CLASSIFICA

Npic 20

Lecce 16

Taranto 12

Foligno, Don Orione 10

Fly Sport Termoli 4

Barletta 0

Santa Lucia B 14 (fuori classifica)

Sabato 14 Aprile 2018



