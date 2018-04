di Alessandro Como

RIETI - Da ieri sera le tanto attese final four sono ormai una realtà: al PalaCordoni l’uragano Npic, infatti, si è abbattuto sulla formazione capitolina del Don Orione, conquistando matematicamente la possibilità di partecipare alla fase finale che mette in palio la promozione in serie A, che avrà luogo a Padova dal 4 al 6 maggio.



Indisponibili Obino, Petrangeli e Limoncelli, l’allenatore e giocatore Stefano Rossetti si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle, disputando una partita maiuscola e mettendo a referto ben 34 punti. Dopo un primo quarto equilibrato (16-12), la Npic prova a mettere la testa avanti nella seconda frazione, che si conclude 32-20. E’ nella ripresa, però, che i padroni di casa scappano via, siglando 22 punti nel solo terzo, tra cui la spettacolare tripla di Rossetti allo scadere da centrocampo. Normale amministrazione negli ultimi 10’, in cui gli amarantocelesti controllano sino al fischio finale, che fissa il punteggio sul 66-43.



Emozionato al termine della gara il presidente e giocatore Roberto Scagnoli: «Quella di oggi era di fatto una formalità ma era importante vincere perché volevamo conquistare le Final Four. Ci abbiamo messo un po’ per carburare ma alla fine tutto è andato per il verso giusto. Siamo contenti per questo risultato, abbiamo raggiunto un’obiettivo che era nell’aria da molto tempo». Mancano, dunque, solo 2 gare al termine della stagione regolare, fin qui praticamente perfetta per la squadra capitanata da Fabio Spadoni, artefice di 12 vittorie in altrettanti incontri.



IL TABELLINO

Npic Rieti : Rossetti 34, Scagnoli 10, Spadoni 4, Trulli 8, Bifolchi 2, Gunnella, Ziccardi, Fegatilli 4, Jaouhari, Brandimarte 4, Calvelli. All. Rossetti

Asdd Don Orione Roma : Caicedo Montano 5, Ijaola 4, Calò 12, De Santis 1, Panza 10, Biancolini, Nutu, Palazzi, Nwaisi 11. All. Arioli

Arbitri : Visocchi di Camerino, Biasini di Veroli



CLASSIFICA

Npic 20

Lecce 14

Taranto, Foligno, Don Orione 10

Fly Sport Termoli 4

Barletta 0

Santa Lucia B 14 (fuori classifica)

Domenica 8 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA