di Alessandro Como

RIETI - Alle porte un impegno chiave per la Npic, che domani alle ore 17 riceve il Don Orione Roma. La formazione capitolina, sconfitta all’andata 74-47, rappresenta l’ultimo ostacolo per gli amarantocelesti, che in caso di vittoria avranno la possibilità di festeggiare l’accesso matematico alle final four, in programma a Padova dal 4 al 6 maggio.



Al PalaCordoni la squadra allenata da coach Rossetti non ha assolutamente intenzione di tradire le attese, come sottolineato anche dal capitano della Npic, Fabio Spadoni: «Mancano ormai 3 gare al termine della stagione ma vogliamo il successo per chiudere definitivamente la questione final four. Sulla carta la partita non appare impegnativa, ma bisogna giocarle tutte e soprattutto saperle vincere. In vista della fase finale dobbiamo alzare l’asticella dell’intensità e del lavoro, abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare sin qui».



La Npic dopo 11 giornate è ancora imbattuta e non vuole di certo fermarsi sul più bello, anzi l’obiettivo, mai troppo nascosto, è quello di vincere tutte le gare della stagione regolare, che terminerà sabato 21 con il match casalingo contro Foligno.



PROGRAMMA GARE, XII GIORNATA, GIRONE C

Lupiae Team Salento Inail Lecce - Fly Sport Inail Molise Termoli

Sportinsieme Sud Barletta - Boys Taranto Basket

SSD Santa Lucia B - Polisportiva Foligno ASD Sportinsieme



CLASSIFICA

Npic 18

Lecce 14

Taranto, Foligno, Don Orione 10

Fly Sport Termoli 4

Barletta 0

Santa Lucia B 14 (fuori classifica)

Venerdì 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA