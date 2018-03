di Alessandro Como

RIETI – Ennesimo successo della Npic che sconfigge anche Termoli con il punteggio di 49-32, mantenendo saldamente la vetta della classifica. Gli amarantocelesti, privi di Obino e Petrangeli, nella giornata di ieri hanno ottenuto in trasferta una vittoria preziosa e, in caso di vittoria col Don Orione, potranno già dal prossimo turno festeggiare l’accesso matematico alle Final Four di promozione.



Il match appare ben indirizzato fin dai primi minuti, con gli ospiti avanti 17-8 al termine della prima frazione. Dopo un secondo quarto a ritmi bassi (24-14), nella ripresa la Npic torna a segnare con maggiore regolarità, concludendo il terzo quarto 39-24, per poi controllare in scioltezza sino al fischio finale.



Soddisfatto al termine della gara il presidente e giocatore Roberto Scagnoli: «La partita è stata abbastanza facile, loro hanno giocato senza lunghi e, nonostante fossimo al 50% e Rossetti non si sia nemmeno cambiato, abbiamo portato a casa il risultato. Siamo stati sempre avanti e abbiamo controllato già dai primi momenti. Abbiamo ruotato tutti quanti i giocatori e la squadra nel complesso ha disputato una buona prestazione».



IL TABELLINO

Fly Sport Inail Molise Termoli : Cassetta 2, Quaranta 18, Di Massimantonio 8, Piccioni, Di Santo , Pasciullo, Maurizio 2, Durantini, Lombardi 2. All. Pasciullo

Npic Rieti : Scagnoli 19, Spadoni 2, Trulli 8, Bifolchi 11, Ziccardi 7, Fegatilli, Jaouhari, Brandimarte 2, Calvelli. All. Rossetti

Arbitri : Setola e Montesano



XI GIORNATA, GIRONE C

Boys Taranto Basket - Polisportiva Foligno ASD Sportinsieme

ASDD Don Orione Roma - Sportinsieme Sud Barletta

Lupiae Team Salento Inail Lecce - SSD Santa Lucia B



CLASSIFICA

Npic 18

Lecce 14

Taranto 10

Foligno, Don Orione 8

Fly Sport Termoli 4

Barletta 0

Santa Lucia B 14 (fuori classifica)

Domenica 25 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:24



