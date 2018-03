di Alessandro Como

RIETI - Trionfo della Npic al PalaCordoni che, nella giornata di ieri, ha regolato Lecce nello scontro diretto, con il punteggio di 72-49. La partita, iniziata con 50 minuti di ritardo a causa della mancanza degli ufficiali di gara, è un vero e proprio assolo a tinte amarantocelesti sin dal primo quarto, terminato 20-4. Regna, invece, l’equilibrio nella seconda frazione, che la Npic controlla portandosi al riposo lungo avanti 32-18. Nella seconda metà di gara i padroni di casa incrementano ulteriormente il distacco, toccando anche le trenta lunghezze di vantaggio, prima di fermare il punteggio sul 72-49 finale.



Entusiasta al termine della gara il presidente Roberto Scagnoli, autore di una prestazione maiuscola (27 punti): «Già giovedì in allenamento si vedeva che stavamo bene. Sono soddisfatto di come ho giocato ma, soprattutto, non mi aspettavo una così bella prestazione da parte della squadra. Abbiamo di fatto ipotecato l’accesso alle final four, siamo davvero contenti. Vorrei tributare un ringraziamento speciale ai Veterani che oggi, con il loro tifo, ci hanno dato una grossa mano».



IL TABELLINO

Npic Rieti : Rossetti 15, Scagnoli 27, Spadoni 2, Limocelli, Trulli 15, Bifolchi 3, Obino 6, Fegatilli 4, Brandimarte, Calvelli. All. Rossetti

Lupiae Team Salento Inail Lecce : De Nuccio, Longo, Stella 16, Ingrosso, Calò 20, Magrì, Bottazzo 1, Caicedo 4, Gioia 2, Spedicato 4, Guarascio 2. All. Bortone

Arbitri : Zamponi e Setola



RISULTATI, X GIORNATA, GIRONE C

Polisportiva Foligno ASD Sportinsieme – ASDD Don Orione Roma 50-44

Sportinsieme Sud Barletta – Fly Sport Inail Molise Termoli

Polisportiva Foligno ASD Sportinsieme – Boys Taranto Basket

SSD Santa Lucia B – Boys Taranto Basket



CLASSIFICA

Npic 16

Lecce 14

Taranto, Don Orione, Foligno 8

Fly Sport Termoli 2

Barletta 0

Santa Lucia B 12 (fuori classifica)

Domenica 18 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA