di Alessandro Como

RIETI – Il momento della verità è arrivato: domani alle 17 la Npic riceve la Lupiae Team Salento Inail Lecce. Grande attesa per un match che vale una stagione per entrambe le squadre, a pari merito a 14 punti in vetta alla classifica. Gli amarantocelesti, privi di Ziccardi e Petrangeli, possono contare sul risultato favorevole dell’andata, quando in terra pugliese la compagine reatina si impose 73-65.



«Questa è la partita più importante della fase preliminare – spiega il capitano Fabio Spadoni – quella che ci può mandare alle final four di promozione. Sarà importante vincere senza fare calcoli. Lecce è una buona squadra, ben organizzata ma sono loro che devono venire a vincere sul nostro campo e non è mai facile per nessuno. Dobbiamo giocare come sappiamo, siamo positivi: mi auguro ci sia una buona risposta di pubblico».



Dopo l'impegno contro Lecce, sabato prossimo la Npic sarà di scena in Molise, ospite della Fly Sport Termoli.



X GIORNATA, GIRONE C

Polisportiva Foligno ASD Sportinsieme – ASDD Don Orione Roma 50-44

Sportinsieme Sud Barletta – Fly Sport Inail Molise Termoli

Polisportiva Foligno ASD Sportinsieme – Boys Taranto Basket

SSD Santa Lucia B – Boys Taranto Basket



CLASSIFICA

Npic, Lecce 14

Taranto, Don Orione, Foligno 8

Fly Sport Termoli 2

Barletta 0

Santa Lucia B 12 (fuori classifica)

Venerd├Č 16 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA